“In riferimento al progetto di ristrutturazione del Mercato ortofrutticolo di Vittoria interessato da un finanziamento di 4 milioni di euro, seguito ed ottenuto dal passato management della Vittoria Mercati a suo tempo rappresentato dall’amministratore unico Giombattista Di Blasi e dal direttore Davide La Rosa, grazie alle attività di interlocuzione con il già governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci, desidero informarvi che l’iter progettuale si è concluso ieri sera”. Lo dice il presidente dell’associazione dei concessionari della struttura di Fanello, Giuseppe Zarba.

Il quale aggiunge: “L’ingegnere capo del Genio Civile di Ragusa, Caruso, ha apposto la sua firma sull’ultimo documento da inviare all’Urega, sancendo di fatto l’avvio dell’iter per la gara d’appalto. Abbiamo seguito con attenzione questo progetto, che rischiava di naufragare a causa del disinteresse inspiegabile dell’Amministrazione comunale, come purtroppo evidenziato dalla risposta protocollata il 20/03/23 del sindaco alla commissione Affari Generali, che chiedeva lumi sul progetto e invece per risposta diceva di interloquire con il Genio Civile e il Governo Regionale. Il progetto prevede il rifacimento dei tetti dei box e dell’asfalto della struttura, ormai ridotta a un campo di patate. Desidero ringraziare in primis il senatore Sallemi, l’on. Assenza, il consigliere Vinciguerra, l’ing. Cavallaro e l’assessore regionale Aricò e il Genio civile per averci seguito e supportato per questo importante finanziamento di ristrutturazione per il mercato”.