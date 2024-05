In occasione della Giornata Mondiale senza tabacco, che si celebra oggi, 31 maggio, lalancia l’appello: “Il tabagismo coinvolge fasce d’età sempre più giovani. Negli ultimi anni, a causa di molteplici fattori, l’età di inizio si è infatti abbassata a 12 anni. La sigaretta elettronica e la sigaretta a tabacco riscaldato provocano rischi per la salute, non solo ai polmoni, a causa delle sostanze chimiche contenute e ai metalli pesanti che non sempre sono dichiarati nelle confezioni. Senza tralasciare il rischio ambientale anche delle sigarette elettroniche, a causa delle microplastiche con i quali sono fatte e la presenza delle batterie”. “La Lilt di Ragusa da sempre porta avanti la sua lotta al tabagismo, sia attraverso la Prevenzione primaria nelle scuole e rivolte alla cittadinanza, sia offrendo supporto a chi intende intraprendere un percorso di disassuefazione dal fumo, in quanto è centro antifumo certificato in collaborazione con il ministero della Salute”, spiega la presidente. “L’85-90 per cento dei tumori polmonari è attribuibile al fumo di sigaretta. La prevenzione, non fumare o smettere di fumare, e la diagnosi precoce sono gli unici strumenti che abbiamo e che possono cambiare la nostra vita. Un passaggio fondamentale è il colloquio con gli esperti di un centro antifumo, perché questa è anche un’occasione preziosa per motivare a smettere di fumare, aiutare chi non ce la fa o chi teme di ricaderci”, aggiunge ricordando inoltre che “si è chiusa nel mese di maggio la Campagna ‘Se hai cara la pelle’, volta all’informazione e alla prevenzione dei tumori della pelle”. Tra essi il melanoma, in continuo aumento, occupa il secondo posto per mortalità da tumore nei. La prevenzione in questi casi si attua attraverso una corretta esposizione al sole e rinunciando all’abbronzatura artificiale. Nel mese di maggio, proprio per l’attenzione a questo tema, si sono svolti 2 ambulatori a Ragusa con lama l’attività di prevenzione rivolta alla comunità ragusana continua. Presso gli ambulatori LILT di Ragusa, Modica, Acate e Comiso è infatti possibile effettuare visite dermatologiche per l’esplorazione dei nevi, grazie alla collaborazione diversi specialisti dermatologi. “La diagnosi precoce infatti è possibile essendo il tumore cutaneo facilmente visibile”, conclude Maria Teresa Fattori.