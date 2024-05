La Cna di Ispica esprime soddisfazione per la presentazione del progetto esecutivo del completamento del cimitero durante un incontro tenutosi a palazzo di Città a cui l’associazione di categoria ha partecipato con una propria delegazione. “La Cna di Ispica – è scritto in una nota – ha avuto due grandi intuizioni in grado di soddisfare le esigenze e i bisogni delle imprese e delle famiglie ispicesi. Realizzare la zona artigianale e realizzare il completamento del cimitero attraverso una gestione pubblica utilizzando quella porzione di area impropriamente chiamata parcheggio ma che di fatto è suolo cimiteriale. Intuizioni frutto di notevole lungimiranza, visione d’insieme dello sviluppo della città e risposta ai bisogni primari della popolazione. Non abbiamo mai cambiato i nostri obiettivi seppur siano passati più di 10 anni, sempre coerenti al mandato e agli stimoli ricevuti dalle imprese. Siamo una grande associazione che ascolta il respiro profondo degli artigiani della città e riesce a rimanere connessa con i processi di cambiamento in atto. Oggi quelle intuizioni potranno diventare realtà”. “Un ringraziamento – ancora la Cna di Ispica – è da rivolgere al sindaco Innocenzo Leontini e all’assessore Tonino Cafisi che hanno condiviso, con la nostra associazione, obiettivi e metodi necessari per realizzare le due opere. C’è ancora molto lavoro da fare ma il processo innescato ci sembra assolutamente utile per le piccole e medie imprese della città”.