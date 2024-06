Santa Croce è pronta per tornare ad ospitare quello che negli anni è diventato un vero e proprio appuntamento fisso del basket giovanile. Dal 10 al 15 giugno si svolgerà infatti la 19esima edizione del memorial Giannunzio Mandarà, manifestazione che ogni anno accoglie centinaia di giovani cestisti provenienti da tutta la Sicilia e non solo. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati questa mattina, nell’Aula consiliare del Comune di Santa Croce Camerina, alla presenza del sindaco, Peppe Dimartino, dell’assessore allo Sport, Davide Mandarà, del tecnico della Vigor, Giancarlo Distefano e del padre di Giannunzio, il prof. Carmelo Mandarà. Presente anche il presidente del Consiglio comunale Luca Agnello, ma soprattutto un’ampia rappresentanza di ragazzi e genitori che prenderanno parte all’evento.Le partite si svolgeranno sia nella palestra Santa Rosalia, che nei primi due giorni vedrà le formazioni Under 15 e Under 13 maschili, che in piazza Vittorio Emanuele, dove si daranno battaglia le categorie più giovani: Aquilotti, Scoiattoli e Pulcini. Sabato 15 giugno, sempre in piazza Vittorio Emanuele, è poi prevista la premiazione finale. “Ricordare Giannunzio – ha detto il primo cittadino – vuol dire riuscire a tenere vivi i valori che hanno guidato la sua esistenza di ragazzo dedito allo sport. Siamo felici che si continui in questo percorso e ringraziamo tutti coloro che si spendono e si impegnano per la crescita, sportiva e umana dei nostri giovani”.