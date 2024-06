E’ stato un successo il torneo provinciale over 40 di calcio a sei tenutosi a Pozzallo e promosso dall’Asd Young diretta da Francesco Iaci sotto l’egida del comitato provinciale Csen. Tre le squadre che hanno partecipato: una di Scicli, l’altra di Santa Croce e, ovviamente, i padroni di casa pozzallesi. E proprio questi ultimi, dopo le gare del torneo, sono riusciti ad avere la meglio e a ricevere il premio dinanzi a un folto pubblico che non ha mancato di applaudire, con sportività, tutte le squadre presenti. Al momento della cerimonia di premiazione, presente anche il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi. “Ringraziamo – sottolinea quest’ultimo – tutti coloro che hanno partecipato, ma anche chi ha assistito. Grazie, poi, all’organizzatore Francesco Iaci che, come al solito, ha condotto tutto con assoluta perizia, senza alcuna sbavatura. E un grazie anche all’arbitro degli incontri, Angelo Pitino. E’ stata una prima esperienza, per gli over 40, molto interessante che sono certo sarà ripetuta molto presto. Posso aggiungere che in campo ha fatto capolino grande sportività e soprattutto rispetto dell’avversario, circostanza mai scontata. Per questo lasciatemi complimentare con tutti coloro che hanno animato questo bel momento di sport”.