Cambia ancora il vertice della polizia locale di Pozzallo. Il sindaco, Roberto Ammatuna, ha nominato ad interim il dottore Angelo Carpanzano (nella foto), 63 anni, modicano, in forza al comando di Modica ma distaccato per cinque giorni alla settimana nella cittadina marinara, dove sinora ha ricoperto la posizione organizzativa nei servizi finanziari. Carpanzano, che in precedenza è stato comandante ad Augusta, sostituisce il collega Pierluigi Cannizzaro, che non risulta avere i titoli per ricoprire la carica secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento approvato dalla Giunta comunale, vale a dire non è in possesso della laurea magistrale prevista. Quest’ultimo, pertanto, è rientrato presso la sede di Modica di cui fa parte in organico e dal quale era stato destinato a Pozzallo secondo un accordo tra i due enti civici.