“Nel corpo e nel sangue di Cristo troviamo la sua presenza, la sua vita donata per ognuno di noi. Non ci dà solo l’aiuto per andare avanti, ma ci dà se stesso: si fa nostro compagno di viaggio, entra nelle nostre vicende, visita le nostre solitudini, ridando senso ed entusiasmo”. Le parole di Papa Francesco, pronunciate il 19 giugno del 2022, al centro della festa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo che si terrà a Ragusa da lunedì 10 giugno. “Queste giornate di festa, oltre a consolidare gli ormai tradizionali momenti di aggregazione – spiega il parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli – ci consentiranno di approfondire la riflessione su questo tema che merita grande attenzione”. La processione esterna si terrà domenica 16 giugno.

“Come sempre – continua il parroco – ci impegniamo ad affrontare i giorni della festa come occasione preziosa per vivere la comunione fraterna e una credibile fede eucaristica”. Si comincia, dunque, lunedì quando, alle 18,20 ci sarà la recita del Rosario e le litanie al Preziosissimo sangue, alle 19 la messa mentre alle 20 è in programma l’accensione delle luminarie artistiche installate dalla ditta Novarlux Luminarie di Giuseppe Da Campo di Novara di Sicilia ad avvio dei solenni festeggiamenti in onore del Preziosissimo sangue di Nostro signore Gesù Cristo. Inoltre, alle 20,30 prenderà il via la settima edizione del torneo misto di calcio balilla umano (numerose le squadre partecipanti), per la quale è già pronto il calendario degli incontri, consultabile sul profilo social della parrocchia, mentre in contemporanea si terrà la sagra della salsiccia e del cannolo. Inoltre, novità di quest’anno, ci saranno giochi gonfiabili per bambini a cura delle ditte “Animazione e Bollicine” e “Batti cinque”.