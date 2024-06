Dopo la vittoria esterna per 1-0 con il gol di Palmisano, è tempo di giocarsi tutte le proprie carte per chiudere il discorso passaggio del turno e regalarsi la finale di questi playoff, tutto il gruppo sa quanto un approccio sbagliato possa compromettere il cammino fatto fin qui e l’intero percorso che ha portato i rossoblu a questo importante traguardo. Di fronte troveranno una squadra motivata e pronta a scendere in campo con il coltello fra i denti, consci del fatto che servirà siglare almeno due gol per sperare di ribaltare l’andata. Il punto fondamentale sarà mantenere la massima concentrazione e non dare nulla per scontato. Le qualità in campo faranno il resto, in quella che ci auguriamo sarà una domenica di grande calcio. “Sono orgoglioso del mio staff e del lavoro che ha svolto fino ad oggi – dichiara mister Alessandro Settineri – il loro contributo è stato fondamentale in questo percorso, tutte le gratificazioni che ho ricevuto in questi mesi le ho sempre condivise con loro perché sono stati il pilastro fondante di tutto. Abbiamo raggiunto il punto più alto, sportivamente parlando, degli ultimi anni, è giusto che ci sia entusiasmo però sento come se tutto è facile e tutto è dovuto e non sono d’accordo. Nel calcio puoi perdere tutto in pochi minuti e lo sappiamo bene, quindi dovremo tutti dare il massimo per regalarci qualcosa di unico, giocatori, staff, dirigenza, addetti ai lavori e tifosi. Sono certo che navigheremo tutti verso un unico obiettivo”. Ecco la lista dei convocati per la partita di domenica 9 giugno alle 16 al “Vincenzo Barone” Portieri: Marino, Trovato N. Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cavallo, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano. Attaccanti: Agodirin, Azzara, Famà, Yu Suwa, Savasta