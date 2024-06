La città di Ragusa è rimasta sgomenta. Sui social si moltiplicano le attestazioni di cordoglio nei confronti della coppia che ha perso la vita nel tragico incidente di questa notte che ha causato anche un ferito grave. L’episodio intorno all’una di notte lungo la Ragusa-Modica via Ponte Costanzo. All’altezza del cavalcavia prima del ponte un’auto e una moto si sono scontrate (nella foto). I due motociclisti, i coniugi di Ragusa, sono morti, gravemente ferita l’automobilista che viaggiava a bordo della vettura, una donna di 28 anni di Modica. Quest’ultima si trova ricoverata in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. L’incidente è stato frontale. I corpi dei due motociclisti, entrambi ragusani, sono stati trasferiti all’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. Si resta in attesa delle decisioni del magistrato per la consegna delle salme alle famiglie e la conseguente determinazione legata al giorno e al luogo in cui si terranno i funerali. Giovanni Cascone e Angela Polizzi, da tutti conosciuta come Giusy, erano molto noti in città. La coppia aveva trascorso il sabato sera a Scicli e stava facendo rientro a casa a Ragusa. “La comunità di Puntarazzi piange due amici veri e sinceri: Gianni Cascone e sua moglie Giusy – così in un comunicato diffuso sui social – Da stanotte non sono più con noi. Un terribile incidente se li è portati via stanotte, privando i due figli, dei due amati genitori. La comunità di Puntarazzi perde due colonne portanti. Gianni è conosciutissimo in città, ma anche fuori Ragusa, per essere un musicista di grande levatura oltre che un “Amico” di quelli con la A maiuscola. Sempre pronto a fare la sua parte per la collettività e per le contrade tutte. Ai due figli, che oggi vivono questa tragedia, che porta via loro i genitori, vanno le nostre sentite condoglianze e un abbraccio affettuoso che non potrà sostituire quello dei genitori ma dimostra quanto loro vogliamo bene”.