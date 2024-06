E’ stato “colto in flagranza” con 108 chili di hashish a bordo di un’Audi Q3 a noleggio il pluripregiudicato vittoriese, ma residente da anni a San Donato Milanese, arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Ragusa e del commissariato di Ps di Vittoria nella giornata di sabato 7 giugno. Nello specifico, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto delle piazze di spaccio di stupefacenti, l’Audi, transitando nei pressi di viale Colonello Vito Andrea Iannizzotto, ha attirato l’attenzione degli investigatori perché il conducente, alla vista dei poliziotti, aumentava sensibilmente la velocità di marcia. Gli agenti, insospettiti, hanno prontamente bloccato l’auto e identificato il conducente per un 46enne noto pluripregiudicato con precedenti di polizia e penali in materia di stupefacenti. L’uomo da subito si è mostrato agitato ed insofferente al controllo, motivo per cui gli operatori hanno perquisito sia lui che l’auto scoprendo, abilmente occultati all’interno del bagagliaio, tre grossi involucri a forma di parallelepipedo, contenenti 108 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 108 panetti nonché la somma di 10.000 euro in banconote da 50 euro custodita all’interno di un marsupio. Il quarantacinquenne è stato tratto in arresto in considerazione dell’ingente quantitativo di hashish destinato alle piazze di spaccio vittoriesi e della provincia ragusana e su disposizione del pm di turno, condotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Ingente il valore della droga sequestrata che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato la somma di oltre due milioni di euro.