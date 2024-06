Sono circa 36 i voli settimanali previsti all’aeroporto di Comiso per la summer 2024, tra destinazioni nazionali e destinazioni internazionali e 9 compagnie aeree tra quelle già operative e quelle che a breve inizieranno. “Al di là di svariate forme di disinformazione veicolate ad arte, o di prese di posizione ripetute continuamente come mantra che alimentano negatività, e che nella maggior parte delle volte provengono dal territorio stesso – dice il sindaco Maria Rita Schembari – l’aeroporto di Comiso a quanto pare non è nell’elenco degli aeroporti che stanno per chiudere i battenti. Né, come qualcuno intenderebbe far credere, è destinato esclusivamente ai voli cargo che comunque, sono ormai di fondamentale importanza per un bacino produttivo di qualità come l’ortofrutticolo e il florovivaismo, che investe praticamente tutta la nostra isola e che, tuttavia, viaggia su gommato raggiungendo i mercati del nord e mitteleuropei, in tempi biblici. L’aeroporto di Comiso è una realtà viva che oggi colloca Comiso, e quindi l’intera provincia, al centro di rotte destinate innanzitutto ad attrarre turisti prima ancora che seguire logiche paesane che vorrebbero voli ad uso e consumo singolo e personale. È una verità scomoda per alcuni, ma va detta poiché non è possibile la continua denigrazione di un intero territorio che, invece, sta incassando risultati positivi anche grazie a questa importantissima infrastruttura alla quale, per altro, sono stati destinati 47 milioni per l’area acrgo per la viabilità accessoria, per la stazione carburanti per gli aerei, dentro l’aeroporto stesso, 𝙞𝙡 𝙙𝙤𝙥𝙥𝙞𝙤 𝙙𝙚𝙞 ga𝙩𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙞𝙡 𝙩𝙧𝙖𝙛𝙛𝙞𝙘𝙤 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙚𝙜𝙜𝙚𝙧𝙞 𝙚 𝙖𝙧𝙚𝙚 𝙙𝙞 𝙥𝙖𝙧𝙘𝙝𝙚𝙜𝙜𝙞𝙤 per gli aerei 𝙘𝙝𝙚 𝙙𝙖 6 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙖no 𝙖 12 c𝙤𝙣 𝙪𝙣 𝙥𝙤𝙩𝙚𝙣𝙯𝙞𝙖𝙡𝙚 𝙗𝙖𝙘𝙞𝙣𝙤 𝙙𝙞 un 𝙢𝙞𝙡𝙞𝙤𝙣e 𝙙𝙞 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙚𝙜𝙜𝙚𝙧𝙞 𝙡’ 𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙙𝙖 𝙥𝙤𝙩𝙚𝙧𝙚 𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙧𝙚. La realtà oggi è questa. E naturalmente si continuerà a lavorare per rendere ancora più operativo l’aeroporto. Non dimentichiamo da dove siamo partiti quando mi sono insediata nel 2018 e dove siamo oggi. Tutto il resto è solo polemica strumentale in alcuni casi, priva di senso in altri”.