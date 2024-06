Il primo cittadino di Acate annuncia un avvicendamento nella giunta comunale con le dimissioni, per motivi personali e professionali, dell’avvocato Lucia Carnemolla e l’ingresso nella squadra assessoriale di Matilde Bevilacqua (nella foto con il primo cittadino). “Quando capita di lavorare e di amministrare con persone della qualità umana e professionale di Lucia Carnemolla è sempre una grande fortuna. Ringrazio Lucia per il suo impegno, per la sua determinazione e per la sua capacità di ottenere risultati straordinari seppure in un contesto difficilissimo. Le deleghe alla Polizia locale, al Randagismo, al Personale e alle Pari Opportunità che le sono state affidate hanno costituito una sfida impegnativa e in un solo anno abbiamo ottenuto riscontri importanti per il nostro Comune, infatti ci sono state assegnate due unità di personale grazie alla partecipazione al Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione. Per non parlare delle qualificanti politiche portate avanti dall’assessore Carnemolla per la Polizia Locale, il controllo del territorio, il contrasto al randagismo. Ringrazio di cuore Lucia e comprendo le ragioni personali e professionali alla base della sua scelta. Al contempo sono lieto di annunciare l’ingresso in giunta di un nuovo assessore, uno dei più giovani della storia di Acate: la dottoressa Matilde Bevilacqua. Un innesto giovane e con un entusiasmo coinvolgente: sono sicuro che Matilde si saprà fare apprezzare per le sue doti politiche e umane e continueremo a lavorare nel solco della concretezza. Buon lavoro”.