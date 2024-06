Notte movimentata quella di lunedì a Cava d’Aliga (nella foto) per una lite animata. Dalle parole si è passati subito ai fatti e i giovani contendenti sono tornati a suonarsele di santa ragione come già avvenuto in passato per antiche ruggini.

Teatro della lite furibonda è stata la piazza Mediterraneo a Cava d’Aliga. Residenti e villeggianti si sono allarmati ed hanno chiamato le forze dell’ordine, temendo che la lite potesse degenerare. Sul posto sono intervenuti prontamente carabinieri, polizia e ambulanza del 118. Alla base del diverbio pare ci fossero diverbi di natura economica. Quando le autovetture dei carabinieri e le due moto della polizia sono intervenute sul posto, però, i due litiganti erano già fuggiti facendo perdere le proprie tracce per le vie del borgo marinaro sciclitano.

L’ambulanza del 118, quindi, è tornata indietro senza trasportare nessun ferito. Nessuno ieri mattina ha presentato querela ai carabinieri della Tenenza di Scicli o ai militari della Compagnia di Modica. Ieri, intanto, i carabinieri hanno portato il loro supporto per lo sgombero di un’abitazione disposto dalle autorità. Le operazioni, in contrada Mendolilli, si sono svolte senza generare problemi di ordine pubblico.