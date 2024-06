Entrerà in vigore a partire da domani, 14 giugno, la Ztl di Punta Secca che ha visto alcune modifiche rispetto alla passata stagione. In particolare: la Ztl è permanente in corso Aldo Moro (tratto via Paolo VI – via Verdi) e in via Verdi (tratto corso Moro – via Madonna di Portosalvo); sarà attiva dalle 9,00 alle 16,00 in via Madonna di Portosalvo (tratto via Nenni – via Verdi), via Verdi (tratto via Madonna di Portosalvo – piazza Faro) e Piazza Faro e Lungomare Vespucci (in questi orari il transito è consentito previo pass o autorizzazione del Comando di Polizia Locale solo per il carico e scarico, veicoli di persone invalide muniti di contrassegno, mezzi di soccorso, veicoli con barche e carrelli per operazioni relative all’approdo). L’area pedonale va dalle ore 16,00 alle ore 4,00 del giorno successivo in via Madonna di Portosalvo (tratto via Nenni – via Verdi), via Verdi (tratto via Madonna di Portosalvo – piazza Faro), Piazza Faro e Lungomare Vespucci (tratto piazza Faro – piazza Concordia). “Abbiamo recepito le istanze dei commercianti e, dopo uno studio effettuato con la nostra Polizia Locale, abbiamo apportato delle modifiche alla Ztl per coniugare le esigenze di ciascuno – dice il sindaco Peppe Dimartino -. Da qui a qualche settimana il nostro territorio vedrà aumentare sensibilmente, come ogni anno, la popolazione e abbiamo lavorato su più fronti (raccolta porta a porta, pulizia spiagge, scerbatura) per farci trovare pronti. Stiamo infine ultimando la messa a punto del cartellone degli eventi estivi che verrà presentato a breve”.