L’utilizzo, organizzato e accompagnato, delle risorse culturali e sociali, già presenti sui territori, valorizza l’esperienza di sé e la relazione con l’altro e la comunità. E’ il senso del modello organizzativo di assistenza sanitaria, territoriale e ospedaliera, basato sulla promozione della salute e sulla prevenzione con l’intervento precoce rispetto alle scelte comportamentali favorevoli alla salute e protettive nei confronti delle malattie cronico-degenerative. E’ questa la cornice di riferimento della prescrizione sociale, la pratica che permette ai professionisti sanitari di promuovere il benessere dei cittadini e degli assistiti, indicando servizi e risorse presenti e attivi nella comunità locale in cui vivono, che sarà approfondita in occasione del convegno “Oltre la terapia. Trattamenti non farmacologici nella demenza”, promosso per sabato 15 giugno dalle 8,30 nella sala Avis di Ragusa. Chiara Savà, coordinatrice del centro diurno “Così come sei” di Ragusa, educatrice professionale, musicoterapeuta, counsellor professionista e tecnico del comportamento Aba, si sta occupando di curare gli ultimi particolari di un evento di approfondimento che ha un obiettivo specifico: “Vogliamo creare le condizioni per avviare anche sul nostro territorio questa pratica relativamente nuova nell’assistenza sanitaria. Questo approccio, salutogenico e biopsicosociale, è stato validato dalle prove scientifiche relative all’impatto dei fattori socio-economici sulla salute e risponde all’ipotesi che affrontare i determinanti sociali sia cruciale per migliorare i risultati di salute e qualità della vita. Ecco perché, per tutti gli addetti ai lavori, si tratta di un appuntamento da non perdere”.

I lavori, che saranno moderati dall’assessora ai Servizi sociali del Comune di Ragusa, Elvira Adamo, vedranno le relazioni di Katia Pinto, presidente della federazione Alzheimer Italia, Laura Vernuccio, responsabile dell’ambulatorio di centro Cdcd del policlinico Giaccone di Palermo, e della psicologa Flora Inzerillo, che è anche psicoterapeuta, musicoterapeuta, oltre che responsabile dell’ambulatorio di psicologia dell’ambulatorio di centro Cdcd del policlinico Giaccone di Palermo. Interventi previsti anche da parte di Emanuele Ottaviano, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Ragusa; Paola Argentino, psichiatra ma anche psicoterapeuta oltre che formatore e supervisore in counselling. Le conclusioni saranno affidate al direttore sanitario dell’Asp di Ragusa, Raffaele Elia, e a Giovanni Iacono, assessore alla Sanità e alle Politiche della salute del Comune capoluogo. Evento gratuito. Per info e iscrizioni 3207148306 oppure 3887282872.