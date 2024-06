Continuano i momenti di confronto istituzionale che il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Luca Campisi, sta tenendo con i sindaci dell’area iblea per una presa di coscienza delle varie problematiche che riguardano da vicino le imprese e, in particolare, il mondo della cooperazione. Campisi, accompagnato dal responsabile d’area Emanuele Lo Presti, questa volta ha avuto modo di interloquire con il primo cittadino di Vittoria, Francesco Aiello, che ha apprezzato la visita e il tenore della stessa e che si è detto disponibile, pur dovendo fare i conti con le ristrettezze economiche con cui da anni il Comune è costretto a confrontarsi, a trovare le occasioni di collaborazione per far sì che al mondo della cooperazione possano arrivare le dovute risposte sotto tutti i punti di vista, anche sul versante economico (nella foto da sinistra Lo Presti, Aiello e Campisi).

Anche in questa circostanza Confcooperative ha posto sul tappeto la questione dell’adeguamento del Ccnl per il personale delle cooperative sociali, oltre alla questione riguardante le scuole visto che, proprio sul territorio cittadino, senza dimenticare l’attenzione rivolta al mondo del sociale considerato che sono numerose le realtà che, in questo ambito, operano sul territorio cittadino. L’amministrazione comunale si è impegnata per cercare di accelerare le procedure tese a favorire chi opera in maniera quotidiano in un contesto così delicato. Sul tappeto, altresì, anche le prospettive, non esenti da problematiche da affrontare in maniera contingente, riguardanti la nuova cooperazione, dal turismo all’agricoltura senza trascurare, poi, tutto ciò che attiene al mondo del Gal. “Soddisfatti dall’attenzione che il sindaco Aiello ci ha riservato – afferma il presidente Campisi – siamo certi che i vari operatori della cooperazione potranno ottenere dei riscontri rispetto alle numerose questioni che gli abbiamo sottoposto. Per quanto ci riguarda, continueremo nella nostra azione tesa a un confronto quanto più franco e sincero con i rappresentanti istituzionali del territorio”.