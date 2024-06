“Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha dato notizia della collocazione di alcune tabelle, in alcuni casi rinnovate, in altri ex novo, per quanto riguarda l’indicazione relativa a specifiche contrade della nostra città. Sappiamo che, adesso, dopo l’approvazione del piano di spesa della legge su Ibla, qualcosa di simile dovrebbe essere attuato anche per la città antica di Ibla. Previsto un progetto riguardante la segnaletica che ammonta a circa 52mila euro. Ci auguriamo che si possa dare attuazione subito a questo impegno visto che stiamo entrando nel vivo dell’estate. E, comunque, come sempre vigileremo”. Lo evidenzia il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, che mette in rilievo come sulla delicata questione, nonostante le sollecitazioni inoltrate da più parti all’amministrazione comunale, nulla si sia ancora mosso.

“Quella tabella indecente, arrugginita, per di più con qualche adesivo improbabile appiccicato, che fa brutta mostra di sé all’ingresso di Ibla per chi arriva da San Giacomo o da Giarratana, ad esempio – afferma Chiavola – non si può più guardare. Speriamo, dunque, che finalmente si possa procedere lungo la giusta direzione per cercare di rivisitare le indicazioni topografiche laddove necessario all’interno della città antica. La tabella di cui stiamo parlando è davvero un obbrobrio. Tra l’altro, ingiustificabile. Auspichiamo davvero che, adesso, queste somme possano servire a sanare la situazione. Anche perché il numero dei visitatori e dei turisti è aumentato e non è sicuramente bello fare i conti con questo disagio che può apparire di poco conto ma che, in realtà, secondo noi, è sostanziale. Ma che figura ci facciamo nei confronti di chi viene a trovarci? E sotto, tra l’altro, insiste il pannello aggiuntivo che ci qualifica come città patrimonio dell’Unesco. Per il bene della nostra immagine, è indispensabile che si possa intervenire il prima possibile”.