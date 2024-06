In piazza del Popolo per ricordare la strage che ha devastato la famiglia Zaouali. Due intime amiche di Sameh, la sorella maggiore deceduta assieme alla madre Mariam, hanno coinvolto numerose persone che questa sera si sono ritrovati per non fare cadere l’attenzione relativo a questo grave episodio di cronaca. Sono stati fatti volare in cielo dei palloncini bianchi e rossi proprio per tenere desto l’interesse in relazione al fatto che il figlio che ha determinato tutto questo aveva grossi problemi psichici e che non è stato possibile fare in modo che lo stesso venisse ricoverato in una struttura apposita (foto Franco Assenza).

E mentre il padre e l’altra sorella Oumaima lottano ancora per avere una speranza di vita, è stata avviata una raccolta di fondi per cercare di garantire un minimo futuro a Ibtissem, la sorella che è scampata alla strage perché si trovava a Torino a studiare.