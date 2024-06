Aggiudicati i lavori del primo stralcio di finanziamento per il rifacimento di palazzo Iacono, sede del Municipio di Vittoria. A darne comunicazione l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che chiarisce come l’ammontare dell’intervento sia pari a 250mila euro. “Sono previste – sottolinea – azioni di rifacimento della copertura del tetto, ci sarà il consolidamento e miglioramento di tutte le pareti in muratura, il consolidamento di tutta la volta del piano terra, la realizzazione di nuovi intonaci e soprattutto il ripristino, la riparazione e il recupero, nonché la sostituzione delle parti in pietra dei balconi. Un nuovo obiettivo che abbiamo raggiunto e che ci vedrà presto impegnati nella consegna dei lavori affinché si possa partire con i relativi interventi”.

“Per quanto riguarda l’arrivo del finanziamento in questione (il secondo stralcio ha lo stesso ammontare) – continua Nicastro – dobbiamo ringraziare vivamente l’onorevole Nello Dipasquale per il grande lavoro effettuato nell’ottenere queste risorse considerato che si tratta di contributi straordinari per interventi di manutenzione e riqualificazione finalizzati al completamento di opere arrivati grazie a un emendamento presentato proprio dal deputato regionale Pd nella scorsa finanziaria. In virtù della guida come sempre precisa e puntuale del sindaco Francesco Aiello, ci siamo messi subito al lavoro per cercare di tagliare il traguardo ed ecco che adesso possiamo salutare l’avvio di uno step importante di questo percorso. Rispetto a cui occorre ringraziare gli uffici dell’assessorato e gli uffici della Cuc con il dirigente l’architetto Rosario Cultrone, l’architetto Elio Cicciarella dirigente dell’assessorato Lavori pubblici, l’architetto Sortino, il rup e poi tutti i collaboratori amministrativi a supporto del rup: l’architetto Cosentino, la signora Lucia Panasia, la signora Giuseppina Buongiorno e la signora Donatella Dente. Non ci sono dubbi. Il lavoro di sinergia degli uffici e l’attività di programmazione e stimolo della politica, con l’indirizzo di vigilanza dell’iter burocratico e con il monitoraggio delle varie fasi, porta oggi a questo risultato. Palazzo Iacono, la casa dei vittoriesi, inizierà a essere ristrutturata laddove ce ne sarà di bisogno per presentarsi nella maniera più adeguata possibile. Inutile dire che anche in questo caso si risponde con i fatti a quella becera opposizione che sui social, sui giornali, ironizza sull’attività dell’amministrazione comunale. Sono queste le notizie che certificano l’impegno del nostro assessorato in due anni e mezzo di amministrazione con finanziamenti drenati verso la città e che ci aiuteranno a rendere Vittoria sempre più al passo con i tempi”.