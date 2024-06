“Mare senza frontiere”, il progetto dell’Asp di Ragusa e di otto Comuni della provincia iblea, per garantire e migliorare l’accessibilità alle spiagge da parte dei disabili fisici e psichici, prenderà il via il prossimo 1° luglio. Le attività, gestite da Samot Ragusa e Samot onlus, saranno espletate sugli arenili dei Comuni aderenti. Il servizio di assistenza socio-sanitaria sarà garantito tutti i giorni, fino al 31 agosto, grazie alla presenza di due operatori per ognuna delle dieci postazioni individuate. Le fasce orarie garantite vanno dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30. I sindaci metteranno a disposizione gli spazi e l’attrezzatura (gazebo, passerelle, ecc.) utile per l’accesso al mare e la permanenza in spiaggia degli utenti. Lo scorso anno 261 soggetti disabili hanno usufruito dell’opportunità concessa dall’Asp, che ripropone l’iniziativa per la sesta edizione. “Siamo felici – dice il direttore generale, Giuseppe Drago – di portare avanti questa missione nel segno dell’integrazione sociale, della promozione della salute e del turismo ‘accessibile’. Grazie alla solerzia dei miei uffici, alla collaborazione delle amministrazioni locali e all’impegno degli operatori, riusciremo a venire incontro alle aspettative dei pazienti più deboli e delle loro famiglie, che sulla scorta delle esperienze passate risultano ormai fidelizzate a questo servizio”. I soggetti interessati a usufruirne dovranno presentarsi con un accompagnatore al punto prestabilito. E’ auspicabile la prenotazione. Ecco le postazioni attrezzate del litorale ibleo: Acate – Marina di Acate (vicinanze guardia medica); Ispica – Santa Maria del Focallo (‘Lido Otello’); Modica – Marina di Modica: piazza Mediterraneo e Maganuco; Pozzallo – Lungomare Pietrenere (‘Lido Enrique’); Ragusa – Marina di Ragusa: Lungomare “A.Doria” (presso Rotonda); Santa Croce Camerina – Punta Secca: Lungomare “A.Vespucci”; Scicli – Donnalucata (‘Sabir’) e Sampieri (‘Pata Pata’); Vittoria – Scoglitti: spiaggia 15 (vicino ‘Lido Mojito’). Per informazioni e prenotazioni chiamare i seguenti numeri: 0932/220814 – 345/7851452 oppure inviare una mail a: maresenzafrontiere@gmail.com