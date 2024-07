Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina in un’azienda agricola sulla Comiso-Chiaramonte. Per cause in fase di accertamento, un operaio di 53 anni, dipendente dell’azienda, sarebbe rimasto schiacciato da un autoarticolato. Si chiama Antonino Giompiccolo, originario di Comiso. Sul posto anche l’elisoccorso ma per l’uomo nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia municipale e i carabinieri. Sembra che l’autoarticolato stesse scaricando la merce. Sembra che l’uomo stesse aiutando l’autista del mezzo pesante, un campano della provincia di Benevento, a uscire dal piazzale interno alla ditta per immettersi sulla provinciale. Una manovra effettuata numerose altre volte. Ma questa volta qualcosa non ha funzionato. Non ci sono telecamere di videosorveglianza che potranno aiutare gli inquirenti. Del caso si sta occupando il sostituto procuratore Ottavia Polipo. La salma del povero Giompiccolo si trova all’obitorio del cimitero di Comiso in attesa di decisioni da parte della magistratura. Sul posto anche gli operatori dello Spresal dell’Asp 7.