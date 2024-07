Il Circolo velico Kaucana porta il mare tra i banchi di scuola. Ormai da anni la Federazione italiana vela promuove lo sport velico anche all’interno delle scuole e lo fa attraverso il progetto VelaScuola che, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del merito, consente allo sport della vela di entrare nelle aule scolastiche durante l’orario curriculare. Molteplici gli obiettivi, dallo sviluppo di una sana coscienza ambientale, all’acquisizione di corretti modelli di vita sportiva senza tralasciare le importanti conoscenze e abilità trasversali.Partendo dal presupposto che lo sport è fondamentale nell’educazione e nello sviluppo di ogni singola persona, e che attraverso lo sport si trasferiscono valori etici e sani stili di vita, la vela, in particolare, offre grandi insegnamenti caratteriali, incoraggiando gli allievi ad avere maggior consapevolezza di sé. Data l’indubbia valenza di questo progetto, la dirigente dell’istituto comprensivo Elio Vittorini di Scicli, Marisa Cannata, su proposta del Circolo velico Kaucana, ha dato immediata adesione. Nelle ultime settimane di scuola, gli allievi della scuola primaria e secondaria di I grado dei plessi di Donnalucata e Scicli hanno assistito sopresi all’ingresso nella loro scuola di una piccola barchetta, una deriva Optimist, e alla presenza dei due istruttori federali del Circolo velico Kaucana, che hanno dato il via al progetto. L’entusiasmo dei ragazzi ha incoraggiato la dirigente e il presidente del Circolo velico Kaucana, Nunzio Miceli, e, grazie ai fondi del Pnrr destinati alle scuole, ed in particolare alla misura 1.4 destinata al contrasto alla dispersione scolastica, è stata offerta la possibilità a 40 allievi della scuola di frequentare un corso di vela presso la sede del Cvk. Terminate le lezioni scolastiche, i piccoli delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime e seconde della secondaria, si sono dati appuntamento ancora presso le sedi dell’istituto per potersi recare a “Scuola di Vela” presso il circolo velico. L’esperienza, ancora in essere, si sta rivelando altamente educativa, consentendo ai ragazzi di misurarsi, da protagonisti, nella gestione di ogni momento della giornata; facendo, infatti, del sano esercizio fisico i ragazzi stanno sviluppando sensibilità verso la cooperazione, indipendenza, senso di responsabilità. Con la vela, i ragazzi allenano l’equilibrio, il senso di orientamento, la forza, la resistenza e la coordinazione, ma imparano anche a essere pazienti, a rimanere concentrati e a mantenere la calma e soprattutto a coltivare un sano spirito di squadra, importante quando si naviga in team. Insomma, esperienza dal bilancio sicuramente positivo resa possibile grazie all’impegno sempre crescente del Circolo velico Kaucana, ma anche dalla lungimiranza della dirigente del Comprensivo Vittorini che ha creduto sin da subito nel progetto e vi ha aderito senza riserve. Del resto, non è un caso che numerosi plessi dell’istituto guardino ogni giorno l’azzurro mare dalle finestre.