Sono stati programmati per mercoledì mattina alle 10,30, nella chiesa di San Giuseppe, i funerali di Salvatore (all’anagrafe Antonino) Giompiccolo (nella foto), l’uomo deceduto questa mattina in un’azienda vinicola che ha sede alla periferia della città sulla strada che collega Comiso con Chiaramonte Gulfi. La salma, infatti, dopo le verifiche del caso, è stata consegnata dalla magistratura alla famiglia. Da qui i funerali il cui corteo muoverà dalla casa dell’ennesima vittima sul lavoro in via Montebello. Ancora in via di definizione la dinamica del fatto ma, dalle prime risultanze, sembrerebbe che per mera fatalità il poveretto sarebbe stato schiacciato da un articolato, guidato da un autista campano, che stava eseguendo delle manovre nel piazzale di pertinenza dell’azienda Avide.

Giompiccolo, dipendente della stessa azienda, sposato ma senza figli, sarebbe stato intento a fornire indicazioni per facilitare la manovra quando poi sarebbe stato travolto. Immediato l’arrivo dell’ambulanza del 118 ma, apparsa evidente la gravità della situazione, è stato attivato l’elisoccorso, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente: tutto è stato inutile.