Il santuario della Madonna del Carmine, situato nella piazza omonima a Ragusa, fa da cornice, a partire da ieri, ai festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Festeggiamenti che, quest’anno, vedranno la processione esterna con il simulacro in programma domenica 14 luglio. Da ieri, dunque, ha preso il via la quindicina in onore della Vergine. Alle 18 c’è stata la recita delle allegrezze alla Madonna del Carmine a cui ha fatto seguito il canto delle litanie lauretane. Subito dopo, la santa messa presieduta da padre Ramiro Casale, delegato generale per l’Ordine secolare dei carmelitani scalzi. Al termine, accoglienza in santuario del simulacro della Madonna. Ieri sera, poi, il sempre suggestivo momento della recita del Rosario in piazza Carmine guidato dai frati. Si prosegue oggi, giornata dedicata a Maria, madre della divina Grazia, con la recita delle allegrezze alla Madonna del Carmine e il canto delle litanie lauretane. Alle 18,30 la santa messa presieduta da don Giuseppe Iacono, con la partecipazione e animazione della comunità parrocchiale di San Giovanni Maria Vianney di Ragusa. Alle 21 la recita del Rosario in piazza Carmine guidato dai frati (foto di Salvo Bracchitta).Domani, mercoledì, festa di San Tommaso, alle 18 la recita delle allegrezze e il canto delle litanie lauretane, alle 18,30 la santa messa presieduta da don Luigi Diquattro, con la partecipazione e animazione delle comunità parrocchiali del Santissimo Salvatore e dell’Angelo custode. Alle 21 la recita del Rosario. Si continua giovedì 4 luglio, giornata dedicata a Maria Vergine serva del Signore, con il consueto programma mentre alle 18 la santa messa sarà presieduta da don Nicola Iudica, con la partecipazione e animazione da parte della comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi.Venerdì 5 luglio, giornata di Maria Vergine sede della sapienza, alle 18 ci sarà la recita delle allegrezze alla Madonna del Carmine e il canto delle litanie lauretane, alle 18,30 la santa messa presieduta da padre Luca Bonomo ofm cap, con la partecipazione della comunità parrocchiale Sacra Famiglia. Alle 21 veglia di preghiera in piazza Carmine animata dalla comunità “Eccomi manda me” di Ragusa. L’impresa ecologica Busso Sebastiano sta effettuando, intanto, un’azione di pulizia straordinaria nei luoghi interessati dalle celebrazioni proprio in occasione delle giornate in cui si tengono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine.