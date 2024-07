L’Anffas onlus Ragusa manifesta la propria soddisfazione per l’elezione di Serena Amato, leader del gruppo di autorappresentanti dell’associazione iblea, a portavoce della Piattaforma italiana autorappresentanti in movimento di Anffas. “Un riconoscimento prestigioso per Serena – dice la direttrice di Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia – la cui storia era già stata raccontata dai social di Piam che tra l’altro avevano messo in evidenza il suo impegno in qualità di leader nel proprio territorio della Piattaforma. Le facciamo le nostre migliori congratulazioni per questo incarico prestigioso”. Assieme a Serena Amato, eletto anche Enrico Delle Serre, leader del gruppo di autorappresentanti di Anffas Salerno. Vale la pena di sottolineare che, nel contesto di tale occasione, il presidente nazionale di Anffas, Roberto Speziale, ha voluto evidenziare come «la piattaforma abbia un compito importante, ossia far crescere a livello nazionale e locale il movimento degli autorappresentanti, anche attraverso la costituzione di nuovi gruppi locali».