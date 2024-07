Domani, venerdì 5, dalle 18,30 alle 20, in contrada Michelica, è prevista la simulazione di un attacco terroristico in una scuola, con dimostrazione pratica di medicina tattica e l’intervento delle unità cinofile. Durante l’attacco, gli alunni verranno messi tutti in salvo. Sarà simulato il ferimento di una persona e un’altra risulterà dispersa sotto le macerie a seguito dello scoppio di una bomba carta. La persona poi ritrovata dalle unità cinofile, sarà portata via in elisoccorso. Durante l’esercitazione, viene simulato l’arrivo dell’elicottero (con amplificazione) e saranno utilizzati fumogeni. Verranno

inoltre utilizzate pistole a salve. “Per questo motivo, avverto quanti vivono in zona – sottolinea il sindaco, Maria Monisteri – di non preoccuparsi, trattandosi appunto di una simulazione cui prendono parte anche l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – GOS Modica AVCM ODV, Centro Addestramento Cinofilo della Contea, Asso Formatori Italia e l’associazione Legione Iblea”.