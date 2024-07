“Rimettiamoci alla scuola di Maria, Santa Teresa d’Avila e Madre Maria Candida e facciamo della preghiera il centro vitale della nostra esistenza per essere nel mondo uomini e donne che in ogni momento seminano speranza. Affidiamoci alla Madonna del Carmine e a lei in modo particolare affidiamo tutti coloro che attraverso il loro impegno e sostegno economico permettono di realizzare ancora questa festa in suo onore”. Lo ha detto il rettore del santuario, il sacerdote Gianni Iacono, in uno alla comunità dei frati carmelitani scalzi, a margine dell’appuntamento di ieri sera che ha visto la presenza del sacerdote Nicola Iudica che ha presieduto la santa messa caratterizzata dalla partecipazione e animazione della comunità parrocchiale San Francesco d’Assisi.

Ieri sera, poi, in piazza Carmine, il sempre suggestivo momento della recita del santo Rosario guidato dai frati. I festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine proseguono anche oggi con la santa messa delle 18,30 che sarà presieduta da padre Luca Bonomo ofm cap, con la partecipazione della comunità parrocchiale Sacra Famiglia. Alle 21 la veglia di preghiera in piazza Carmine animata dalla comunità “Eccomi manda me. Sabato, la messa vespertina della vigilia della dedicazione della chiesa. Alle 18 la recita delle Allegrezze alla Madonna del Carmine e il canto delle litanie lauretane. Alle 18 la santa messa sarà presieduta da don Giuseppe Burrafato, con la partecipazione delle comunità parrocchiali della chiesa cattedrale San Giovanni Battista e Santa Maria delle Scale. Alle 20 il concerto per fiati eseguito da “Calamus Clarinet ensemble” con la direzione di Carmelo Dall’Acqua. Si continua domenica 7 luglio, giornata della solennità della dedicazione della chiesa oltre che Giornata della famiglia carmelitana. Alle 11 ci sarà la santa messa presieduta da padre Gianni Iacono, ocd. Quindi, alle 18, il primo giorno della novena alla Madonna del Carmine e il canto delle litanie lauretane. Alle 18 è prevista la concelebrazione solenne presieduta da padre Fabio Pistillo, ocd, con la partecipazione e animazione dell’ordine secolare carmelitano di Ragusa, Vittoria e Chiaramonte Gulfi. Alle 19,30 l’agape fraterna mentre alle 21 ci sarà lo spettacolo comico in piazza Carmine con Mariuccia Cannata in arte Pipitonella.