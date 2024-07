In riscontro alla comunicazione, inviata dalla cooperativa che gestisce il servizio di assistenza domiciliare per le persone anziane (Ada) presso il Comune di Chiaramonte Gulfi, avente ad oggetto il “Ripristino parziale del servizio di assistenza domiciliare agli anziani del Comune di Chiaramonte Gulfi”, la Fisascat Cisl Ragusa Siracusa con il segretario territoriale Salvatore Scannavino, e Confcooperative territoriale Ragusa, con il presidente Luca Campisi, intendono esprimere la propria parziale soddisfazione per la decisione assunta dal Comune di Chiaramonte Gulfi di riattivare il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, al contrario di quanto accaduto con le recenti sospensioni. “Questa notizia – commentano Scannavino e Campisi – rappresenta un importante passo avanti per la comunità chiaramontana e per tutte le famiglie che contano su questo fondamentale supporto”. Con la nota del 2 luglio scorso, redatta dall’ufficio Socio-assistenziale del Comune, si è appreso che il servizio sociale comunale ha condotto un’accurata valutazione socio-ambientale degli utenti. Questo processo ha portato a una rimodulazione del servizio, con una lista di utenti che beneficeranno immediatamente dell’assistenza domiciliare, ovvero circa il 42%. “Pur essendo sollevati dalla tempestiva decisione di ripristino del servizio, seppur al momento in parte – sottolineano ancora Scannavino e Campisi – non possiamo non manifestare il nostro rammarico per non aver ricevuto alcun riscontro da parte dell’Amministrazione del Comune di Chiaramonte Gulfi alla nostra richiesta di incontro urgente del 21 giugno scorso. Auspichiamo quindi che il servizio possa riprendere a breve a pieno regime, estendendosi nuovamente a tutti gli utenti che ne hanno bisogno e che il Comune dia seguito alle nostre richieste, concertando realmente e rendendoci partecipi dei criteri utilizzati per la rimodulazione del servizio, affinché non ci siano differenti trattamenti tra gli utenti. Allo stesso tempo auspichiamo che siano tenute in debita considerazione le legittime aspettative degli operatori che, altrimenti, rischierebbero di vedere vanificate le proprie legittime aspirazioni occupazionali”.