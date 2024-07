La Cna territoriale di Ragusa comunica di avere aderito alla convenzione per il conferimento dei rifiuti a base di gesso nei Centri comunali di raccolta predisposta dal Libero consorzio comunale e che contempla l’adesione di alcuni Comuni dell’area iblea. La Cna ha fornito il proprio convinto sostegno all’iniziativa considerato che la stessa rappresenta un ulteriore aiuto per le imprese che producono questa particolare tipologia di rifiuto.

Sia le utenze domestiche, e quindi sostanzialmente i cittadini, sia le microimprese potranno conferire gratuitamente i rifiuti in questione all’interno dei Ccr presenti in quei Comuni che hanno aderito all’intesa. Per quanto riguarda le imprese, queste ultime possono conferire in ogni Comune in cui l’azienda ha basato il cantiere che produce questa tipologia di materiale. Ogni impresa avrà la possibilità di conferire fino a un massimo di 500 chilogrammi. Per fare in modo che il conferimento avvenga, è necessario che le imprese forniscano il proprio assenso a questa convenzione attraverso la presentazione di una istanza, in maniera autonoma o per il tramite dell’associazione di categoria Cna le cui sedi forniranno tutto il supporto del caso per arrivare a concretizzare l’obiettivo. Gli orari presso i centri comunali di raccolta in cui questi rifiuti possono essere ricevuti sono quelli che vanno dall’apertura alla chiusura del Ccr. Naturalmente fa testo l’orario che è disposto nei Ccr di ogni Comune. Potranno conferire gratuitamente, è ribadito, solo le imprese che aderiscono a questa convenzione e per la quale la Cna fornirà il supporto necessario per poter aderire.