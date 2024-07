Pienamente operativa al Libero consorzio comunale di Ragusa l’Unità di progetto “Riciclo di contrada Perciata” costituita per attuare l’accordo di programma sottoscritto in Prefettura la scorsa settimana.

L’obiettivo, come ribadito dalla commissaria straordinaria Patrizia Valenti e dal prefetto Giuseppe Ranieri, è quello di avviare un sistema di gestione per il corretto smaltimento dei rifiuti vegetali provenienti dalle coltivazioni agricole. Una opportunità per gli operatori del comparto ma anche il segnale che il contrasto alle fumarole sarà sempre più serrato. Oltre a tutelare l’ambiente e la collettività iblea, l’ambizioso progetto prevede di individuare una filiera per il riciclo degli scarti vegetali in maniera da completare in maniera virtuosa l’intero percorso.

L’Unità di progetto, composta dai rappresentanti dei Comuni iblei della fascia trasformata nonché da tecnici e personale dell’ente provinciale, ha analizzato nel dettaglio i passi da completare per avviare il progetto entro pochi giorni. Nel corso del confronto sono state analizzate le varie fasi, dal controllo degli sfalci consegnati dagli utenti privati, al deposito del rifiuto vegetale per finire con la trinciatura meccanica con biotrituratore. Un iter di immediata operatività che, entrando a regime, verrà via via perfezionato in vista dei periodi più intensi per quanto riguarda le attività di sfalcio del comparto serricolo.