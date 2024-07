Domani, domenica 14 luglio, è la giornata della festa del patrono di Comiso, San Biagio. Si comincia già di buon mattino, alle 7, con la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Salvatore Bertino, alle 8 la santa messa presieduta dal sacerdote Innocenzo Mascali, rettore della chiesa di San Biagio. Alle 9 si continua con la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Biagio Aprile, alle 10 la santa messa presieduta dal sacerdote Corrado Germano. Alle 11 ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa. Alle 12 la messa sarà presieduta dal sacerdote Antonino Puglisi. Durante la celebrazione, i portatori di San Biagio riceveranno la benedizione.

Il festoso scampanio della giornata dedicata al patrono è in programma alle 8,30, alle 12 e alle 17. Alle 9 il corpo bandistico Kasmeneo percorrerà le principali vie cittadine e, sempre alle 9, sarà dato il via alla sfilata di carretti siciliani con partenza da piazza San Biagio. Alle 11 marce sinfoniche in piazza Fonte Diana. Alle 13 è in programma la discesa del simulacro di San Biagio. Alle 17,30 i corpi bandistici Kasmeneo e Diana percorreranno le principali vie cittadine. Alle 18 ci sarà il raduno dei pellegrini in chiesa e l’uscita del simulacro di San Biagio. Nella scalinata della chiesa intitolata al patrono, il coro cittadino eseguirò l’inno a San Biagio, composto dal sacerdote Antonio Garziero, musicato per banda dal maestro Claudio Digiacomo, diretto da Maria Lucia Faro ed eseguito dal corpo bandistico “Diana”. Subito dopo avrà inizio la processione, che sarà allietata dalle marce sinfoniche eseguite dai corpi bandistici Kasmeneo e Diana e sul cui itinerario è intervenuta l’impresa ecologica Busso Sebastiano per effettuare un’azione di pulizia straordinaria, per le seguenti vie: viale della Resistenza, Risorgimento, Gramsci, San Biagio, Morso, San Francesco, Tasso, Crispi, La Farina, Vittorio Emanuele, Conte di Torino, San Leonardo, Marengo, Roma, Cucuzzella, Gen. Amato, Veneto, Casmene, A. Regolo, Principe di Piemonte, Umberto I, Di Vita, piazza Fonte Diana, mons. Rimmaudo, chiesa Madre, mons. Rimmaudo e rientro nella chiesa di San Biagio. Lunedì, 15 luglio, alle 19, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Enzo Barrano, animata dalla comunità parrocchiale di Sant’Antonio di Padova.