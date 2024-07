“Sempre più drammatica la situazione dei servizi di emergenza-urgenza in provincia di Ragusa. Dopo l’intollerabile deficienza in cui versano i servizi di emergenza urgenza del Comune di Pozzallo, inaccettabile è anche la condizione in cui versano i tre Pronto soccorso del nostro territorio provinciale”. E’ la denuncia del sindaco Roberto Ammatuna. Il quale aggiunge: “Alla fine di questo mese, scade la convenzione con la cooperativa che fornisce alcune unità mediche al pronto soccorso di Modica e Vittoria. Considerato che il numero dei pazienti nella stagione estiva aumenta di molto, rispetto agli altri mesi dell’anno e considerato che le inaccettabili e lunghissime ore di attesa tendono ad allungarsi sempre di più e in alcuni casi si protraggono anche per giorni, occorre capire come intende affrontare la grave situazione creatasi l’Asp di Ragusa”. “È così complicato, per quanto riguarda i territori – si chiede il primo cittadino pozzallese – coinvolgere anche i medici di base per garantire nelle ore diurne una presenza medica per le urgenze di piccole e medie gravità in modo da non intasare il Pronto soccorso? E così difficile coinvolgere i medici delle Unitò operative ospedaliere per supportare con turni di guardia attiva servizi di Pronto soccorso? Quello che si chiede all’Asp sono le iniziative che intende intraprendere per fare affrontare, con maggiore serenità e tranquillità ai cittadini e ai turisti della provincia di Ragusa, la stagione estiva nella malaugurata ipotesi in cui intendono utilizzare i servizi sanitari di emergenza-urgenza”.