Questa mattina il XXXII raduno del Cavallo ibleo, con l’organizzazione di Giuseppe Frasca. L’appuntamento promosso in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono principale di Ragusa. E’ stato possibile assistere alla tradizionale sfilata di calessi, carrozze, carretti e cavalli da sella, con partenza da via Roma, palazzo Vescovile. Poi, la cerimonia di premiazione a cui ha preso parte anche il vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa.Sempre oggi, inoltre, alle 18, nel polo culturale di palazzo Garofalo, in corso Italia 87, sarà possibile assistere all’inaugurazione delle seguenti esposizioni: mostra di pittura “Arte e città in festa” con le opere degli artisti Antonello Bertini, Antonella Giliberto, Anna Ottaviano, Carmela Garaffa, Carlotta Macca, Daniela Sellini, Danilo Bracchitta, Davide Dimartino, Emanuela Iemmolo, Fabrizio Occhipinti, Giorgio Distefano, Giovanna Giaquinta, Giorgio Di Rosa, Giovanna Stracquadanio, Giovanni Pace, Giovanna Baglieri, Luana Sarta, Maria Teresa Scarso, Maria Stracquadanio, Patrizia Cerminara, Rita Iacono, Sal Jacono, Vincenzo Mezzasalma; “Come eravamo”, video proiezione della festa di San Giovanni Battista dal 1964 al 2009, a cura di Roberto Voi, Telenova, in collaborazione con l’associazione culturale “Il corno francese blu” e con l’associazione culturale San Giovanni Battista. Le esposizioni al polo culturale di palazzo Garofalo saranno visitabili dal 26 al 28 agosto dalle 17,30 alle 20,30 e il 29 agosto dalle 17,30 alle 23.Alle 19, poi, ci sarà il solenne pontificale presieduto dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Durante la celebrazione, saranno ricordati gli anniversari di ordinazione presbiterale: 25° anniversario di don Marco Diara, don Luigi Diquattro, don Luca Tuttobene e don Santo Vitale; 60° anniversario di don Emanuele La Cognata. I canti saranno eseguiti dalla corale della Cattedrale, dirige il maestro Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. Alle 21, in piazza San Giovanni, il concerto del coro Mariele Ventre di Ragusa, diretto dalla maestra Giovanna Guastella.