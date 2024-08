Inizia ufficialmente oggi la stagione 2024/2025 dell’che per il sesto anno consecutivo sarà ai nastri di partenza del campionato di Sdi pallavolo. Da oggi, infatti, isi ritrovano al “per iniziare la preparazione precampionato che scatterà il prossimocon la gara casalinga controdell’ex. Ieri sera in un noto locale del centro storico della città della Contea, si è svolta la tradizionale cena, staff tecnico e dirigenziale e i giocatori che da qualche giorno sono già arrivati in città. A fare gli onori di casa, il presidentee il dgche hanno dato il benvenuto ai nuovi atleti e hanno riabbracciato i tanti riconfermati che comporranno lo “zoccolo duro” dei biancoazzurri che da oggi inizieranno a “sudare” con l’entusiasmo e la voglia di migliorare insieme voluta dalla dirigenza e soprattutto dal riconfermato tecnico“Abbiamo costruito una squadra che secondo noi può fare bene in un campionato difficile come quello di– spiega il dg–. Abbiamo riconfermato lo zoccolo duro e rinforzato il roster con giocatori giovani ma di talento che abbiamo fatto arrivare a Modica dopo un’attenta analisi e sono stati “scelti” per le loro caratteristiche che si intrecciano pienamente con i nostri obiettivi. Ci dispiace di aver persoal quale facciamo un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura, ma – continua – crediamo di averlo sostituito degnamente con. Inoltre abbiamo aggiunto nello staff tecnicoche affiancherà coache avremo la consulenza di, una dei preparatori atletici più bravi a livello nazionale, che sarà da supporto all’importante lavoro che svolgerà il nostro preparatoreche per noi è una garanzia e che è con noi da diverse stagioni e insieme all staff sanitario capitanato dal dottor Giovanni Aprile hanno sempre dato il massimo per far stare bene e far rendere al massimo tutti i nostri atleti. Adesso – conclude– la parola passa al campo. Da oggi inizieremo a lavorare sodo e ci prepareremo al meglio per portare in alto i colori die della Sicilia intera, visto che saremo l’unica squadra isolana a rappresentare lain. Il nostro obiettivo è quello di fare sempre meglio, ma soprattutto di divertirci insieme e fare divertire il nostro pubblico che spero ci segua con passione come ha sempre fatto finora”.