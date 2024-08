Dopo la raccolta dei doni per la cena gastronomica lungo le vie del quartiere che, ieri, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli e che ha contemplato, poi, la vendita degli stessi per ottenere contributi da spendere in favore delle iniziative in corso, proseguono, a Comiso, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie ospitati nell’omonima parrocchia. Sabato, le celebrazioni erano state aperte dalla messa presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, don Roberto Asta. Oggi, in particolare, alle 19,30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da fra’ Daniele Cugnata, ofm, rettore del santuario di Santa Lucia al sepolcro di Siracusa.

Domani, dopo la recita del Rosario alle 18,30 e la coroncina alla Madonna delle Grazie, alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Moraru Daniel Felix, ofm conventuale, rettore del santuario dell’Immacolata. Mercoledì 28 agosto si prosegue alle 18,30 con la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Vincenzo Guastella, direttore della pastorale giovanile della diocesi di Ragusa (durante la celebrazione si pregherà per tutte le mamme in attesa e per tutti i bimbi nati nell’anno). Nel frattempo, prosegue l’attività di pulizia straordinaria delle zone interessate dai festeggiamenti, tutt’attorno alla chiesa, da parte dell’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città.