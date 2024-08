“Le nostre denunce sulle modalità scriteriate di affidamento di un bene pubblico come il castello di Donnafugata ai privati hanno aperto un dibattito in città, ma anche in provincia, che sta prendendo sempre maggiore forza e consistenza”. Lo dice il coordinatore cittadino di Fdi, Luca Poidomani (nella foto), a nome del coordinamento cittadino di Ragusa del partito meloniano. “E’ evidente come un bene di così grande pregio – ancora Poidomani – non possa essere affidato a soli 30mila euro l’anno e siamo convinti che oltre la sacrosanta protesta contro questa visione e questo modo di amministrare occorra mettere in campo proposte concrete visto che l’amministrazione sembra non averne. Il castello di Donnafugata potrebbe in ultima istanza vedere, nella sua gestione, anche l’intervento del Libero consorzio: l’ente intermedio sarebbe una istituzione di assoluta garanzia per un bene pubblico che è un patrimonio provinciale e fiore all’occhiello della provincia iblea. Il sindaco nelle sue ultime comunicazioni cerca di difendere le proprie scelte ma è mancato un dibattito, aperto e trasparente, sulla gestione del castello anche alla luce degli importanti riscontri economici che da esso derivano e che potrebbero essere ulteriormente incrementati. Siamo inoltre dell’avviso che andrebbero pensate delle figure, anche nell’alveo di un controllo interamente pubblico, con capacità ed esperienze manageriali per potere pianificare una gestione fruttuosa e redditizia del bene che non si fermi ai 622mila euro annui sin qui incassati e che possa anche lavorare e interloquire con i privati interessati ad investire”.