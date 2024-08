Forte temporale con lampi, tuoni, pioggia fitta, vento forte e grandinata nel Ragusano poco prima delle 13. Le previsioni meteo avevano anticipato il maltempo proveniente dal Nord, dove ha creato una serie di danni in alcune regioni, anche nella nostra isola. Il temporale in provincia di Ragusa ha colpito in particolar modo il Modicano, dove non pioveva in questo modo oramai da mesi. Un temporale di fine estate che, secondo gli osservatori, arriva come una manna dal cielo anche per l’agricoltura. Nelle zone rurali difatti i terreni erano secchi da mesi. Il temporale è arrivato preceduto da grosse nuvole, dapprima con una pioggia abbastanza copiosa e poi con una altrettanto fitta grandinata con violente folate di vento. Non si registrano al momento danni a persone o cose.