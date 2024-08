La spiaggia di Maganuco diventa cardioprotetta grazie all’iniziativa del Lions Club Modica che l’ha dotata di un defibrillatore automatico. L’importante apparecchiatura salvavita si trova custodita presso la scuola di Vela “Al Velico” ed è a servizio di tutte le strutture che insistono sulla spiaggia. In contemporanea alla cerimonia di consegna del defibrillatore, il Lions Club Modica ha organizzato un corso di primo soccorso, al fine di formare un gruppo di volontari che possano assicurare un tempestivo intervento in caso di emergenza.Il corso è stato tenuto da Adriano De Nicola, medico, socio Lions e presidente dell’ottava circoscrizione Ragusa del distretto Lions Sicilia. Il defibrillatore è stato acquistato grazie ad una raccolta fondi organizzata dal Lions Club Modica il 14 agosto scorso. A Maganuco era uno strumento salvavita atteso, al fine di avere una spiaggia più sicura e con operatori in grado di intervenire prontamente nel caso in cui i bagnanti accusassero dei malori. “La scelta di dotare di un defibrillatore la spiaggia di Maganuco, deriva dall’ascolto di cittadini ed operatori delle strutture balneari di Maganuco – spiega Gianni Liberatore – che hanno assistito al dramma di un bagnante che è stato colto da malore ed è poi deceduto. Con questa iniziativa il Lions Club Modica ha reso Maganuco cardioprotetta. Il defibrillatore è concesso in comodato alla scuola “Al Velico”, in quanto è la struttura che rimane aperta nella maggior parte dell’anno ed è a disposizione di tutta la collettività”. Il defibrillatore in servizio è uno strumento di ultimissima generazione, caratterizzato dalla lunghissima durata delle batterie e con funzionalità adatte per la rianimazione sia di adulti che di bambini.