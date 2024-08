Dopo che ieri sera si è tenuta la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Mallemi e animata dalla Pia Unione Primaria “Santa Rita” di Vittoria (foto Salvo Bracchitta), proseguono, oggi, a Ragusa, i solenni festeggiamenti in onore del patrono principale della città, San Giovanni Battista. I canti, ieri sera, sono stati eseguiti dal coro polifonico diretto e accompagnato all’organo dalla maestra Aurora Muriana. Oggi, intanto, alle 18, l’attesa processione con il simulacro di San Giovanni Battista e l’Arca santa che, accompagnati dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa, si dirigeranno verso la chiesa di San Pio X in viale Europa. Domani è il giorno della vigilia della solennità del martirio di San Giovanni Battista. Le celebrazioni eucaristiche in Cattedrale sono in programma alle 9 e alle 19. Alle 8 e alle 12 ci sarà lo sparo di colpi a cannone e il suono festoso di campane. Dalle 8 alle 12, inoltre, la chiesa di San Pio X sarà aperta per la preghiera personale al simulacro del santo patrono.

Alle 18, sempre a San Pio X, si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Burrafato. Alle 19 la processione con il simulacro e l’Arca santa che percorrerà il seguente itinerario: via Failla, via Guglielmo Nicastro, via Principessa Mafalda di Savoia, via Archimede, via Benedetto Croce, via Mariannina Schininà, via Sant’Anna, via Mario Leggio, via Ecce Homo, via Roma, corso Italia. Alle 19, in cattedrale, la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Cabibbo. Quindi, l’arrivo della processione in piazza San Giovanni, lo spettacolo pirotecnico e il rientro in cattedrale del simulacro del patrono e dell’Arca santa. Alle 20,30 i solenni Primi vespri pontificali della solennità del martirio di San Giovanni Battista presieduti da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, con la partecipazione dei canonici del capitolo della Cattedrale e del clero, dei religiosi, delle religiose e dei fedeli. Il servizio liturgico sarà curato dai seminaristi. Ad animare sarà la corale della Cattedrale, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti, dirige il maestro Giovanni Giaquinta. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, la presentazione del Ragusa calcio. A seguire “La sera della vigilia”, ottava edizione: ci saranno Salvo La Rosa, Giuseppe Castiglia e i Neri a pois in show.