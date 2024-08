Città di Vittoria devastata dai lutti. Appena domenica scorsa l’estremo saluto nei confronti di Nicole Lorefice, la 19enne estetista che era deceduta a causa di un incidente stradale mentre si trovava in vacanza, nell’isola di Rodi. Ora, i vittoriesi piangono la scomparsa di un altro giovane figlio. Il 18enne Kevin Nicosia (nella foto) che è rimasto vittima dell’incidente stradale di ieri sera sulla strada Vittoria-Acate all’altezza dell’intersezione con la circonvallazione di Vittoria. Il ragazzo si trovava a bordo della sua moto quando, per cause in via di accertamento, si è scontrato con una Lancia Y condotta da una donna. Per lui niente da fare. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Ed è deceduto in pochi istanti.