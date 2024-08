Sarà finalmente realizzato un sogno dei tanti residenti di Playa Grande e Donnalucata: la creazione di una pista ciclabile e pedonale che metta in collegamento diretto le due frazioni balneari sciclitane con Marina di Ragusa. Ieri pomeriggio, alla presenza tra gli altri dell’onorevole Ignazio Abbate, del sindaco di Scicli Mario Marino, del presidente del Consiglio Desirè Ficili, del suo vice Andrea Di Benedetto e del direttore generale del Libero Consorzio Nitto Rosso, è stato presentato ai numerosi presenti l’iter che porterà alla realizzazione dell’opera.

“Si vedeva chiaramente – il commento dell’onorevole Abbate – la felicità dei residenti per un progetto che è stato più volte presentato ma mai realizzato a causa della mancata concretizzazione delle promesse di finanziamento. Un progetto che adesso è realtà grazie ad un avanzo di amministrazione della variazione di bilancio di previsione dell’ex Provincia che ha portato diversi benefici per tutto il territorio ibleo e per Scicli in particolare dove sono state finanziate tre opere (oltre alla ciclabile Donnalucata – Marina di Ragusa saranno realtà la rotatoria di contrada Piattaforma e quella di Bruca lungo la litoranea Arizza – Cava D’Aliga). Bisognerà chiaramente rivedere e riaggiornare il vecchio progetto esistente adeguando gli standard di sicurezza a quelli attuali. Ma oggi possiamo finalmente affermare che la pista ciclabile è finanziata e andrà avanti spedita e senza intoppi fino alla sua realizzazione. Questo grazie al nuovo corso instaurato con l’arrivo della dottoressa Valenti Un’ulteriore spinta allo sviluppo turistico di questo tratto di costa iblea. Un obiettivo ambizioso, ma a mio parere realizzabile, sarebbe quello di unire quante più frazioni balneari possibili per creare un lungo percorso che porti da una parte all’altra della provincia in tutta sicure. Al momento è solo un’idea ma non escludo che lavorandoci sopra si possa un giorno realizzare”.