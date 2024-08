Domani è il giorno della festa grande, domani è il giorno in cui si onora il patrono e protettore di Monterosso Almo, San Giovanni Battista. Gli eventi clou della giornata saranno proposti in diretta Facebook sulla pagina Parrocchia San Giovanni Battista Monterosso Almo. Le celebrazioni prenderanno il via già all’alba quando dalle 5 alle 6 ci sarà il pellegrinaggio di fede della città di Giarratana che scioglie il suo voto annuale al Battista. Alle 5,45 il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annunciano il giorno di festa. Alle 6 la solenne celebrazione eucaristica per i pellegrini presieduta da don Salvatore Giaquinta. Alle 8 la celebrazione eucaristica presieduta da don Gaetano Noto. Alle 9 il giro del corpo bandistico città di Monterosso per le vie del paese. Alle 10 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Alle 11 la tradizionale “Nisciuta” del simulacro del santo patrono tra squilli di trombe, lancio di una moltitudine di ‘nzaiarieddi e lo scoppio di fuochi d’artificio curato dalla ditta Fuochi srl di Chiarenza da Belpasso.

Alle 16,30 la sfilata del corpo bandistico ArSonorum. Alle 17 la tradizionale cena. Alle 19,30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, concelebrata dai sacerdoti monterossani e dai parroci emeriti. Alle 20,30 la seconda uscita del simulacro del santo patrono. Lungo l’itinerario è già stata effettuata in questi giorni un’azione di pulizia straordinaria da parte dell’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in paese, mentre in piazza San Giovanni grandioso spettacolo pirotecnico curato dalla ditta La Rosa international fireworks di La Rosa Lorenzo e Paolo da Bagheria. Alle 21 in piazza San Giovanni, esibizione di marce sinfoniche del corpo bandistico “Vincenzo Bellini” diretto dal maestro Umberto Terranova. Alle 22,30 la “Facciata”, il tradizionale rientro della processione con il simulacro del santo patrono portato a spalla dai fedeli. Alle 23,30 in piazza San Giovanni la riflessione dettata dal parroco don Giuseppe Antoci e a seguire lo spettacolare trattenimento piromusicale curato dalla ditta La Rosa international fireworks di La Rosa Lorenzo e Paolo da Bagheria. Alle 24 in piazza San Giovanni rientro della processione e reposizione del simulacro del santo patrono sull’altare maggiore e a conclusione estrazione della lotteria San Giovanni Battista. Ieri sera la benedizione dei portatori in occasione della celebrazione eucaristica presieduta da don Sebastiano Scamporrino (nella foto).