Con l’allenamento di ieri mattina, l’Avimecc Modica ha completato la prima settimana di lavoro in vista del prossimo campionato di Serie A3 che scatterà il prossimo 13 ottobre.

I biancoazzurri vecchi e nuovi hanno iniziato a lavorare con abnegazione sotto lo sguardo vigile di coach Enzo Distefano e del suo staff che dopo i primi sei giorni di “fatiche” ha concesso alla squadra un giorno e mezzo di riposo. Chillemi e compagni, infatti, dopo il rompete le righe di sabato a mezzogiorno si ritroveranno al “PalaRizza” per iniziare la seconda settimana di preparazione.

Il tecnico dei “galletti” si ritiene soddisfatto di come il gruppo stia rispondendo alle sollecitazioni del suo staff tecnico dopo i primi giorni di allenamenti che sono serviti soprattutto per smaltire le “tossine estive” e per amalgamare il gruppo squadra.

“Parliamo subito di gruppo – spiega il tecnico dell’Avimecc Modica – perché inizia a prendere forma. Naturalmente i ragazzi cominciano a conoscersi fuori e dentro il campo che al momento dice poco perché la prima settimana è quella in cui i preparatori lavorano maggiormente, i carichi iniziano ad aumentare e quindi noi tecnici in queste primi allenamenti lavoriamo poco con la palla, ma per la parte tecnico tattica avremo modo di farlo più avanti”.

“Tornando all’amalgama del gruppo – continua – un aspetto fondamentale sarà la presenza dello zoccolo duro della squadra che è stato riconfermato non soltanto per i valori tecnici ma anche per quelli umani. Dovranno essere loro i primi a trainare il gruppo in questa settimane perché queste sono le più importanti e le più difficili dal punto di vista dell’approccio alla stagione e i carichi di lavoro sono importanti. I nuovi arrivati sono tutti delle scelte fatte dal sottoscritto e condivise dalla società e tutti i nostri obiettivi sono stati centrati. Sono tutti giocatori validi e lo hanno dimostrato nelle scorse stagioni anche contro di noi, quindi sono soddisfatto del roster che finora siamo riusciti a costruire”.