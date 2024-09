Gli eventi di Marefestival hanno fatto registrare un altro sold out. Venerdì sera, in piazza delle Rimembranze, show di grande successo con protagonista Uccio De Santis. E Pozzallo, ancora una volta, ha risposto come meglio non si poteva. Un tappeto di spettatori ha salutato la performance del comico pugliese che tutti conoscono perché bravo a portare ovunque il proprio buonumore e il proprio stile di comicità genuina. Apprezzata da tutti i presenti la notevole capacità di Uccio De Santis di raccontare storie divertenti che, però, non solo fanno ridere ma anche riflettere. L’ennesimo appuntamento di questa straordinaria estate è stato voluto nel contesto del cartellone predisposto dall’amministrazione comunale, con il supporto della Regione e dell’Ars, oltre che del Libero consorzio comunale di Ragusa e dell’Autorità di sistema del mare di Sicilia orientale.L’aspetto organizzativo, invece, è stato curato dalla Marcello Cannizzo Agency. La comicità di Uccio De Santis è spesso ispirata alla vita di tutti i giorni, con un focus incentrato in particolare sulla cultura meridionale. E questa particolare caratteristica ha fatto morire dal ridere la marea di presenti. Attraverso il suo spettacolo, introdotto dalle coreografie di Mary Arena e della sua coinvolgente Social Dance, Uccio De Santis è riuscito a coinvolgere il pubblico con battute che fanno in qualche modo rievocare le esperienze condivise delle persone comuni, una circostanza che ha permesso alle stesse di interagire con il cabarettista e comico pugliese, contribuendo a creare un’atmosfera di leggerezza e spensieratezza.Insomma, quanto di meglio non si poteva sperare come hanno avuto modo di ribadire sul palco il sindaco Roberto Ammatuna e il vice Raffaele Monte parlando di una estate dai numeri straordinari in fatto di presenze partecipanti agli eventi del cartellone estivo e chiarendo che ancora non è finita perché il prossimo importante step sarà rappresentato dalla settembrina Sagra del pesce.