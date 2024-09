Così il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Luca Campisi (nella foto), ieri presente alla riunione del tavolo tecnico tenutosi negli uffici della Questura di via Ducezio, la cui voce, nei giorni scorsi, si era unita a quella dei massimi rappresentanti delle altre associazioni di categoria per porre sul tavolo la delicata questione. “La convocazione, adesso, del tavolo tecnico in Questura – afferma Campisi – costituisce quel segnale di attenzione che tutti auspicavamo. Questo significa che le varie realtà produttive sul territorio non sono sole e che, quando se ne ravvisa il bisogno, possono interfacciarsi con le forze dell’ordine. Il nostro auspicio è far sì che possa concretarsi sempre di più il taglio di quella polizia di prossimità che fornirebbe garanzia a tutti. Capiamo che non è semplice, ma ci è stato assicurato che si sta attuando uno sforzo importante per cercare di arrivare al raggiungimento di questi obiettivi. Quindi, speriamo bene”.