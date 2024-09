“Abbiamo avuto, ieri mattina, la possibilità di fare sentire la nostra voce nell’ambito del tavolo tecnico promosso dalla Questura che ringraziamo per l’attenzione. Riflettori puntati, in particolare, sul fenomeno della recrudescenza dei furti in danno alle attività commerciali. Ringraziamo il prefetto di Ragusa e il questore per il segnale che è stato dato e che ci invoglia a guardare con maggiore fiducia al futuro”. Lo dice il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, dopo avere partecipato alla riunione del tavolo tecnico tenutasi negli uffici di via Ducezio a Ragusa. La delegazione dell’associazione di categoria era formata, oltre che dal presidente Manenti, dal responsabile provinciale Corrado Lupo e dai presidenti sezionali di Ragusa, Modica e Scicli, rispettivamente Rosamaria Chiaramonte, Giorgio Moncada e Daniele Russino.

“Esposte – ancora Manenti – tutte le criticità e l’elenco degli episodi criminosi che hanno colpito gli esercizi commerciali nelle città della nostra provincia. Abbiamo apprezzato il fatto che si sia dato vita a un confronto costruttivo, in cui abbiamo ricevuto la piena disponibilità delle forze di polizia a collaborare con le nostre realtà associative. Ci è stata assicurata una maggiore presenza e interventi sul territorio per contrastare la recrudescenza del fenomeno microcriminale. Crediamo fermamente che il dialogo e lo scambio reciproco di informazioni siano strumenti fondamentali per prevenire e scongiurare nuove azioni criminali, garantendo così maggiore sicurezza per i nostri cittadini e le nostre attività. E’ opportuno che chi si adopera per fare crescere l’economia del territorio e assicurare il dovuto sviluppo sia messo nella condizione di poterlo fare senza accusare problemi di questo tipo. Siamo fiduciosi sul fatto che arriveranno delle risposte all’altezza della situazione”.