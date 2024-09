La scoperta e riscoperta delattraverso le parole e la scrittura. Ospiti di, venerdì 6 settembre alle 21, saranno a Marina di Ragusa la scrittrice e blogger Alvice Cartelli e l’enologo Salvo Foti, nome di spicco dell’enologia siciliana. Il viaggio attraverso la Sicilia vitivinicola, tra storie, passioni e tradizioni, si intersecherà con il racconto dei segreti del vino siciliano, in un’esperienza sensoriale e culturale senza precedenti. “Ogni bottiglia di vino è un libro che va letto con attenzione, di cui dobbiamo conoscere l’autore, l’ambientazione e quando è stato scritto. Ogni volta apprenderemo una storia diversa, riconducibile a territorio, vitigni e uomini”, è l’incipit del volume “Come bere bene” diche dialogheràautrice dell’antologiadi racconti dedicati al vino “Basta un calice, itinerari e sorsi di Sicilia”. Un confronto che uscirà fuori dai tecnicismi per collocarsi sul piano della narrazione di luoghi, persone, miti e tradizioni. L’appuntamento è per venerdì 6 settembre, con inizio alle 21 e non più alle 21,30, presso il giardino delle Suore del Sacro Cuore, in via Augusta a Marina di Ragusa. LaIl 13 settembre è in programma un nuovoxtra, realizzato con il sostegno di Cral UniCredit Ragusa. Protagonista della serata:, autrice di “Nuvole dell’anima”.