Inaugurata questa mattina il Vittoria Comics & Games, la fiera del fumetto e dei videogiochi in programma dal 6 all’8 settembre prossimi promossa ed organizzata da Vittoria Mercati con la collaborazione dell’associazione BeVibes ed ospitata all’interno del Polo Fieristico Nuova Emaia Città. Alla sua seconda edizione, la manifestazione può contare su tante novità, attività coinvolgenti ed ospiti illustri, tra cui famosi autori di fumetti, artisti e influencer pronti a condividere la loro passione ed incontrare i propri fan. La tre giorni è visitabile in orario continuato dalle ore 10.00 alle 21.00 e offrirà l’opportunità di vivere un fine settimana epico di fumetti, gaming e tanto divertimento.

«È importante dialogare con i giovani – ha dichiarato il vicesindaco di Vittoria, Giuseppe Fiorellini, presente al taglio del nastro – ed è obiettivo di questa amministrazione frequentare gli spazi delle nuove generazioni per condividerne istanze e progetti. Raccogliamo la questione giovanile come grande questione politica, con la quale occorre misurarsi. La sfida della complessità che dobbiamo saper raccogliere per costruire il futuro di questa città».

«Il Vittoria Comics & Games si sta prefigurando come uno degli eventi più importanti del panorama siciliano dedicato ai ragazzi e, in generale, agli appassionati del comics e del gaming di ogni età – ha sottolineato Carmelo Diquattro, amministratore unico della Vittoria Mercati -. Per la Vittoria Mercati e per Nuova Emaia Città rappresenta una grande scommessa anche alla luce dell’interesse sempre crescente mostrato verso questo genere di manifestazione fieristica da parte degli espositori. Quest’anno infatti avremo più aziende nei padiglioni ed un programma più ricco con ospiti interessanti».

Ospiti del Vittoria Comics & Games

Tra le special guest di questa edizione vi ricordiamo: Marko Noctis (Marco Langellotti), simpatico ragno di quartiere, stuntman professionista, atleta e istruttore di Parkour e arti marziali. È sarà per Vittoria Comics lo Spiderman del team “Impersonators Marvel Actors Tribute”. Alex Polidori, 24 anni di carriera nel doppiaggio e voce ufficiale di Tom Holland. Ci sarà anche l’attore Danilo Bertazzi, uno dei personaggi più amati della Melevisione, e poi Gabriele Patriarca, il celebre doppiatore di Adamo in Hazbin Hotel, e Renato Novara, doppiatore e musicista italiano nonché speaker del canale televisivo Super!

A Vittoria anche Gianni Augurale, appassionato collezionista di retro-gaming, con oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei videogiochi vintage,Alle Tattoo, uno dei tatuatori più importanti d’Italia, l’illustratore Roberto Di Salvo che ha recentemente collaborato con Lorcana per la creazione di un set di carte da gioco illustrate a tema Disney, ed il famoso attore/doppiatore Mirko Cannella.

Infine, tra i personaggi da incontrare segnaliamo Diaboliko Cosplay, un cosplayer eccezionale che ha girato il mondo, il fotografo/cosplayer Alex Nova, abile nel fondere la realtà con la finzione e Marty Emerald i cui abiti, grazie agli studi sartoriali e alle tecniche di stampa, sono incredibilmente dettagliati.

Come arrivare

L’Amministrazione Comunale di Vittoria, in occasione della seconda edizione del Vittoria Comics & Games ha deciso di attivare un servizio di bus-navetta gratuito per facilitare l’afflusso dei visitatori.

Il servizio di bus-navetta partirà dal Mercato Ortofrutticolo ed è disponibile nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Questa iniziativa è stata pensata per offrire un comodo parcheggio nell’ampio spiazzale del Mercato Ortofrutticolo e contribuire a decongestionare il traffico urbano, considerata la grande affluenza di pubblico prevista per l’occasione.

Come partecipare

Il programma, i biglietti e gli abbonamenti sono disponibili online sul sito www.vittoriacomics.it

Ci sarà la possibilità di acquistare diverse tipologie di biglietti: giornaliero € 12,00, per 2 giorni € 22,00 oppure per 3 giorni € 30,00