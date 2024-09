A Modica le visite saranno effettuate presso il reparto di Otorinolaringoiatria (quarto piano), dalle 9 alle 14, per tutti i giorni della durata della campagna

L’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica aderisce alla campagna di screening denominata “Make Sense Campaigne”, in programma dal 16 al 21 settembre, in seguito al prestigioso riconoscimento dell’Associazione italiana oncologica cervico cefalica (Aiocc), che ha individuato il reparto diretto dal dottor Mario Lentini (nella foto) come uno dei sei centri di riferimento, a livello regionale, per lo screening dei tumori della testa e del collo. “Questo riconoscimento – dice Lentini – è un premio al lavoro del nostro team, ritenuto un presidio d’eccellenza per la diagnosi precoce e il trattamento delle neoplasie cervico-cefaliche; ma è anche un segnale di speranza per tutta la comunità iblea, dato che l’esito del percorso terapeutico e il miglioramento della qualità della vita dei pazienti dipendono in larga parte dall’appropriatezza e dalle tempestività della prevenzione oncologica”. Il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, si congratula con la Struttura complessa di Otorinolaringoiatria per “i progressi nell’ambito della ricerca clinica e della formazione degli operatori sanitari. Mettiamo a disposizione personale competente e strumenti di diagnosi evoluti, ora non ci resta che invitare i cittadini alla prevenzione, informandoli, affinché possano prendersi cura della propria salute senza trascurare alcun sintomo”. I tumori della testa e del collo rappresentano circa il 3% delle patologie tumorali in Italia, con oltre 9.750 nuovi casi diagnosticati solo nel 2022. Pochi conoscono la gravità e la diffusione dei rischi associati a queste neoplasie. I principali sintomi includono: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono, macchie rosse o bianche in bocca, dolore alla gola, raucedine persistente e difficoltà di deglutizione. Una diagnosi precoce può incrementare significativamente le probabilità di sopravvivenza, fino all’80-90% nei casi individuati tempestivamente. Lo screening si inserisce nel quadro più ampio della “Make Sense Campaign” europea, promossa dalla European Head & Neck Society (EHNS) e coinvolgerà oltre 130 centri in tutta Italia.. E’ necessaria la prenotazione telefonica al 0932/448116 (chiedere del coordinatore infermieristico Buscema o dell’infermiera Carnemolla).