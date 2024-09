Anche quest’anno le celebrazioni in onore di Maria Santissima del Rosario a Pedalino sono risultate molto partecipate. Celebrazioni sobrie che sono state caratterizzate, tra l’altro, da una serie di processioni itineranti con il simulacro nelle varie zone residenziali della frazione di Comiso. Tra queste: il quartiere viale della Riscossa dove si è tenuta, a seguire la messa presieduta dal parroco, mons. Salvatore Burrafato, la tradizionale “cena”; il quartiere “Scuole medie” con la “cena”, anche in questo caso, che si è svolta subito dopo la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Filesi, vicario parrocchiale a San Giuseppe Artigiano, in Ragusa.

Quindi, la processione verso il quartiere dei Chiaramontani, con la messa presieduta da don Andrea La Terra, parroco della parrocchia San Giuseppe artigiano in Ragusa, e quella verso il quartiere ex Rifornimento, con la messa presieduta da don Filippo Bella, parroco di Maria Santissima Nunziata a Ragusa. Tra gli altri appuntamenti che hanno caratterizzato la giornata antecedente la festa esterna di domenica scorsa la liturgia penitenziale comunitaria presieduta da don Antonio Cascone, parroco della parrocchia San Paolo apostolo di Ragusa oltre alle processioni verso i quartieri “Scuole elementari”, con la messa presieduta da don Mario Modica, e Via Volga, con la messa presieduta dal parroco, mons. Salvatore Burrafato.

Quest’ultimo, poi, ha celebrato, ieri, il 41esimo anniversario di ordinazione sacerdotale. La sua comunità, tra le altre cose, ha voluto mettere in rilievo questo bel traguardo pubblicando sul profilo Facebook della parrocchia una foto che lo vede in sella a una vespa con sidecar e sul sidecar un passeggero d’eccezione, il vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Da evidenziare che, in tutte queste giornate, l’impresa ecologica Busso Sebastiano si è occupata di effettuare un’azione straordinaria di pulizia lungo tutte le arterie stradali che sono state interessate dalle celebrazioni.